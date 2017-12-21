فيديو.. باريس سان جيرمان يهزم كاين بثلاثية وينفرد بالصدارة

باريس(صدى):

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي، على ضيفه كاين بنتيجة 3-1، ضمن مباريات الدوري الفرنسي ، أمس الأربعاء.

وتبدأ عطلة الشتاء في الدوري حتى يوم 12 يناير، ويملك باريس سان جيرمان 50 نقطة من 19 مباراة متقدما بتسع نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-1 على ستاد رين باستاد لويس الثاني.

ويأتي أولمبيك ليون في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف موناكو بعد فوزه 2-1 على مستضيفه تولوز بفضل ركلة جزاء من نبيل فقير وهدف من رفائيل، فيما يتأخر أولمبيك مرسيليا عنهما بثلاث نقاط بعد تغلبه 3-1 على تروا.

وباستاد بارك دي برينس رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 58 هدفا مع انتهاء منتصف الموسم. وأحرز كافاني هدفه 19 هذا الموسم في الدوري بكعب القدم بعد تمريرة عرضية من مبابي في الدقيقة 21.

وسجل مبابي مهاجم فرنسا الهدف الثاني في الدقيقة 57 من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من جيوفاني لو سيلسو، وأضاف يوري برتشيتشي الهدف الثالث قبل تسع دقائق من النهاية قبل أن يقلص إيفان سانتيني الفارق في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.