” أفلام إباحية ” تطيح نائب رئيسة الوزراء البريطانية

لندن(صدى):

طلبت رئيسية الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، من نائبها داميان غرين ” 61 عاما ” ، الاستقالة من منصبه، بعد العثور على ” أفلام إباحية ” على الحاسوب الخاص بعمله في مجلس العموم البريطاني، في قضية تعود للعام 2008.

وقالت ماي في رسالة إلى غرين إنه أطلق تصريحات ” مضللة ” و ” غير دقيقة ” بخصوص استيضاح الشرطة عن المواد الإباحية على حاسوبه في العامين 2008 و2013، الأمر الذي يعد خرقا لقانون العمل الوزاري.

وكتبت ماي في رسالتها: ” في الوقت الذي أتفهم الضائقة الكبيرة التي سببتها لكم بعض الادعاءات التي صدرت في الأسابيع الأخيرة، فإنه من دواعي أسفنا العميق أن طلبت منك الاستقالة من الحكومة، وقد قبلت استقالتك “.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية مؤخرا أن غرين تحرش بصحفية تدعى كايت مالتبي ” 31 عاما ” في العام 2015، وقد تحدثت الصحفية عن الحادثة في أكتوبر الماضي، وقالت إنها وقعت في حانة.