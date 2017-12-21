الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في أسبوعين

واشنطن(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، محققة مكاسب لرابع جلسة على التوالي، ومسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين، مع بيانات أميركية تظهر مبيعات قوية للمنازل.

لكن هبوطا في طلبات القروض العقارية دفع الدولار للتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

ورغم ذلك، كانت مكاسب الذهب محدودة نظرا لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، بعدما وافق الكونغرس على أكبر إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة في عقود.

ويجعل ضعف الدولار حيازة الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى وهو ما يحفز الطلب، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يقلص شهية المستثمرين للمعدن الأصفر النفيس الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1265.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في السوق الأميركي، بعدما سجل 1267.81 دولار وهو أعلى مستوياته منذ السادس من ديسمبر.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.4 في المئة لتبلغ عند التسوية 1269.60 دولار للأوقية.