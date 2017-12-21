فيديو.. بريستول يطيح مانشستر يونايتد من كأس الرابطة

نواف السالم(صدى):

حقق بريستول سيتي، المنافس في الدرجة الثانية مفاجأة كبيرة، بعدما أطاح مانشستر يونايتد حامل اللقب من دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية، أمس الأربعاء، بتغلبه عليه 2-1 باستاد آشتون جيت.

وفي واحدة من أروع الليالي في تاريخ النادي الذي تأسس منذ 123 عاما، صعق بريستول منافسه المنتمي للدوري الممتاز بهدف من كوري سميث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووجد فريق المدرب جوزيه مورينيو، الذي أدخل على التشكيلة العديد من التغييرات حتى مع وجود زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا، صعوبة كبيرة أمام بريستول الذي تقدم عبر جو برايان في الدقيقة 51.

لكن إبراهيموفيتش، الذي سدد في إطار المرمى في الشوط الأول، أدرك التعادل بتسديدة منخفضة من ركلة حرة بعد ذلك بسبع دقائق.

وحافظ بريستول على آماله ليحقق المفاجأة ويضم يونايتد إلى ثلاثة فرق من الدوري الممتاز أخرجها من البطولة بعدما سجل سميث هدفا في اللحظات الأخيرة.