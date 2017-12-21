تحقيق أمريكي : آلاف الدواعش فروا لتركيا ووجدوا تسهيلات وحاضنة شعبية

واشنطن (صدى):

أكد تحقيق استقصائى، أن آلاف من مقاتلى تنظيم داعش الذين فروا من ساحات القتال فى سوريا والعراق، قد عبروا الحدود إلى الأراضى التركية، حيث وجدوا تسهيلات وحاضنة شعبية .

وذكر موقع ” بازفيد ” الأمريكي، مساء الأربعاء،إن مقاتلين من جنسيات عديدة عبروا فى الآونة الأخيرة إلى تركيا “البلد الذى يعد بوابة الجماعة الإرهابية إلى بقية العالم”.

وقال التقرير المفصل إنه فى الوقت الذى يصرح فيه مسؤولون أمريكيون بأن الغالبية العظمى من مقاتلى التنظيم المتطرف قد قتلوا فى ساحات المعارك بالعراق وسوريا، فإن المهربين الذين يعملون فى شبكات الاتجار بالبشر فى المنطقة يقولون عكس ذلك.