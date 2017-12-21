أول ظهور للشاعر ” زياد بن نحيت ” بعد إطلاق سراحه

عادل الحربي(صدى):

نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو للشاعر زياد بن نحيت في أول ظهور له بعد أمر ولي العهد بالعفو عنه.

وظهر بن نحيت في الفيديو برفقة والده وعدد من الأشخاص.

جدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد أصدر أمرًا يقضي بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت استثناءً وحفظ قضيته والاكتفاء بفترة إيقافه بعد الفيديو المتداول لمناشدة ابنه .