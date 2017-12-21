نائب أمير الجوف: ميزانية المملكة تؤكد سعي الحكومة نحو التطور والازدهار الاقتصادي

علي العنزي(صدى):

أكد نائب أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، أن إعلان الميزانية للمملكة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – خلال ترأسه مجلس الوزراء أتت لتؤكد للجميع سعي الحكومة في المضي قدمًا نحو التطور وازدهار الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد: ” لقد بين إعلان ميزانية الدولة لهذا العام حجم الإنفاق الحكومي التي تضخه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في بناء هذه البلاد الطاهرة وفي خدمة الحرمين الشريفين ، ومن خلال إقامة المشاريع الخدمية لينعم بها كافة أبناء الشعب السعودي الكريم ، هذه النظرة الثاقبة التي اعتدناها من قادة هذه البلاد على مر الزمن ” .

وأكد سموه أن الميزانية الجديدة بما تضمنته من أرقام قياسية أتت لتبرهن متانة الاقتصاد الوطني ، تصب بمجملها في خدمة جميع شرائح المجتمع التنموية والخدمية والصحية ليظفر الجميع بما تقدمه الحكومة من خدمات تعجل في دفع عجلة التقدم بشكل متسارع وبما يحقق رؤية المملكة 2030.

وفي ختام تصريحه سأل نائب أمير منطقة الجوف الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وأن يجعل في ميزانية العطاء الخير الكثير وأن يحفظ أمن وأمان هذه البلاد وأن يحمي جنودنا البواسل الذين يسهرون على حماية هذا الوطن وأن يدحض كيد الخائنين.