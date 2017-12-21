” المملكة القابضة ” تعين نائبا لرئيسها ” الوليد بن طلال “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت ” المملكة القابضة ” أمس الأربعاء، تعيين خالد عبدالله السحيم نائبًا لرئيس مجلس إدارتها الموقوف على خلفية قضايا فساد ، الأمير الوليد بن طلال، اعتبارًا من 20 ديسمبر.

وقال بيان منشور على موقع البورصة السعودية “تعلن شركة المملكة القابضة عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2017 م، على تعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد عبدالله السحيم (عضو مستقل) نائبًا لرئيس مجلس الإدارة اعتبارًا من تاريخ 20 ديسمبر 2017 م، وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 5 يونيو 2018″.

‎وتم توقيف رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، الأمير الوليد بن طلال، ضمن حملة واسعة على الفساد هي الأولى من نوعها، طالت وزراء وأمراء ومسؤولين بارزين في المملكة.