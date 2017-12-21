غدا.. انطلاق فعاليات مهرجان العسل العاشر في محافظة رجال ألمع 

نايف السالم(صدى):

تنطلق غداً فعاليات مهرجان العسل العاشر الذي تنظمه جمعية النحالين بمركز الحبيل جنوب محافظة رجال ألمع بالتعاون مع بلدية المحافظة .

وأوضح رئيس جمعية النحالين برجال ألمع علي بن يحي الحياني أن المهرجان سوف يقام على مدار أسبوع كامل وسيشهد مشاركة واسعه من النحالين في المحافظة والمحافظات المجاورة . وبعض المناطق الأخرى وخاصة من محافظات المخواة والباحة والطائف والعرضية الجنوبية ، بما يسهم في تسويق العسل الذي تشتهر به المحافظة ، وتنشيط الحركة الإقتصادية ، فضلا عن التعريف بإمكانيات المحافظة وماتمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدا لمربي النحل ومنتجي العسل .

ودعا رئيس جمعية النحالين برجال ألمع ” الحياني” عموم البائعين والزوار والمشاركين في هذا المهرجان إلى التقيد بأنظمة المهرجان حتى تستطيع المحافظة أن تضع نفسها ضمن المحافظات والمناطق المنتجه على مستوى المملكة ، مبيناً أن عدد البائعين المشاركين في المهرجان والمعتمدين لهذا المنتج بلغ أكثر من 30 بائعا لهذا المنتج فيما بلغ عدد العارضين أكثر من 100 عارض لهذا المنتج .