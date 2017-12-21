محامي: المقيمة الأمريكية ارتكبت جريمتين جنائية ومعلوماتية

عادل الحربي(صدى):

أكد المحامي والمستشار القانوني مصلح العضياني، اليوم، أن المراة الأمريكية التي سجلت محادثة مع رجل أمن بغرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض ارتكب جريمة جنائية في حق والدة رجل الأمن بالسب والقذف.

وأوضح ” العضياني ” أن قيامها بتسجيل المحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها التشهير برجل الأمن والإساءة للجهاز الأمني، لافتًا إلى ارتكابها جريمة معلوماتية أيضًا حسب المادة الـ3 من نظام الجريمة المعلوماتية بتطاولها على جهاز وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن رجل الأمن يحق له المطالبة بأخذ حقه، قائلًا إنه مستعد للتطوع في خدمة الأمن والوطن الغالي.

يُذكر أن مقيمة أمريكية قامت بتسجيل مكالمة هاتفية فيديو لحديثها مع رجل أمن في غرفة دوريات الرياض ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب رجل الأمن شخصًا يتحدث العربية لاستلام بلاغها قامت بسبه وقذف والدته بالإنجليزية.

ومن جانبه وجه وزير الداخلية بإجراء تحقيق عاجل في المعاملة غير المهنية من غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض، المتمثلة في عدم تجاوبها مع اتصال مقيمة تتحدث باللغة الإنجليزية؛ ما يتنافى مع مسؤوليات الجهات الأمنية لخدمة المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المسؤول عن ذلك.