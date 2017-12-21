حفل تخرج الدفعة 127 لمعهد القوات الجوية في الظهران

نايف السالم(صدى):

احتفى معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران مساء اليوم، بتخريج الدفعة 127 من طلبة المعهد والبالغ عددهم 284 طالباً، برعاية قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي، وذلك في مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمعهد بالظهران.

وحضر الحفل صاحب السمو الملكي اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وقائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي وأركانات المعهد، وجميع قادة افرع القوات المسلحة بالشرقية وعدد من العسكريين والمدنيين وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وتأتي معطيات ومخرجات هذا المعهد بالتوافق مع رؤية الوطن 2030 للتطبيق الأمثل للأساليب الحديثة والكفيلة بالارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع طلبة هذا المعهد عامة والخريجين .