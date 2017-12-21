جلاكسي إس 8 من أفضل الهواتف الذكية في 2017
أكدت دراسة على ان هاتف جلاكسي إس 8، أفضل الهواتف الذكية التي ظهرت في عام 2017، حيث أن عمر بطاريته 10 ساعات و75دقيقة.
واحتل آي فون 8 بلس، المركز الثاني، من ضمن أفضل الهواتف الذكية في 2017، حيث عمر بطاريته 10 ساعات و35 دقيقة مقارنة بنظرائه من العلامات التجارية البارزة الأخرى مثل أبل وجوجل وإل جي وتشاومي وسوني ووان بلس وهواوي وإتش تي سي وموتورولا ونوكيا.
ابوريما[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 10 دقائق
غير صحيح معي جالكسي بلس8 البطاريه حقته تخلص بسرعه ولا يشحن بسرعه