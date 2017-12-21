جلاكسي إس 8 من أفضل الهواتف الذكية في 2017

متابعات(صدى):

أكدت دراسة على ان هاتف جلاكسي إس 8، أفضل الهواتف الذكية التي ظهرت في عام 2017، حيث أن عمر بطاريته 10 ساعات و75دقيقة.

واحتل آي فون 8 بلس، المركز الثاني، من ضمن أفضل الهواتف الذكية في 2017، حيث عمر بطاريته 10 ساعات و35 دقيقة مقارنة بنظرائه من العلامات التجارية البارزة الأخرى مثل أبل وجوجل وإل جي وتشاومي وسوني ووان بلس وهواوي وإتش تي سي وموتورولا ونوكيا.