خالد الهيل: نظام قطر في مأزق ومخططات ” تميم ” ستفشل

طلال الضوي(صدى):

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم، أن أمير قطر تميم بن حمد يُعاني من القلق الشديد خلال الفترة الحالية بعد تصاعد االمقاطعة العربية له.

وأوضح “الهيل” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن مخططات تميم المتعلقة بالمنطقة العربية ودعمه للإرهاب ستبوء بالفشل، مشيرًا إلى أن الدوحة في مأزق.

وقال ” الهيل ” : ” صديق من افريقيا على مستوى رئيس ذكر لي شخصيا ان تميم قلق جدا وان سفير تميم في تلك الدوله الافريقية ذكر له بان هناك تحالف اوروبي مع قطر كما ادعى سفير تميم وانا اقول ومن واقع تواجدي في الساحه بان مساعي تميم ستفشل لعدة أسباب سأحتفظ بها لنفسي في الوقت الحالي واؤكد ان نظام قطر في مأزق ” .

يُذكر أن أمير قطر تميم ابن حمد يقوم بجولة أفريقية يسعى فيها إلى إيقاف التحرك الأفريقي لمقاطعة الدوحة على غرار الدول العربية.