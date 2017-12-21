” الفيفا ” يخفف عقوبة ” جيريرو ” للمشاركة في المونديال

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسميا تخفيف عقوبة باولو جيريرو الهداف التاريخي للمنتخب البيروفي، ليتم إيقافه لمدة 6 أشهر، بدلاً من عام كامل، ليكون من حقه المشاركة في كأس العالم 2018، التي تنطلق في يونيو المقبل.

وكان الاتحاد الدولي قرر إيقاف جيريرو لمدة عام كامل، بعدما ثبت ” إيجابية ” عينة المنشطات، في التحليل الذي خضع له عقب مشاركته فى تعادل منتخب بلاده 1 / 1 أمام الأرجنتين في أكتوبر الماضي، بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.