وزير الإعلام الكويتي: تغطية ” خليجي 23 ” بجودة تليق بمكانة الدولة

نواف السالم(صدى):

طالب وزير الإعلام الكويتي محمد الجبرى، جميع الفرق العاملة التابعة لمختلف قطاعات الوزارة، بتسخير كل الإمكانيات والحرص على نقل أحداث وأنشطة وفعاليات بطولة كأس الخليج العربى الــ23 لكرة القدم المقرر انطلاقها بعد غد الجمعة بصورة احترافية.

وقال وزير الإعلام الكويتي، عقب جولة له فى استاد جابر الدولى، إن الوزارة ستعمل على ضمان تغطية إعلامية مميزة تليق بمكانة دولة الكويت.

وأوضح الجبرى، أن وزارة الإعلام جهزت 20 سيارة نقل تلفزيونى لبث أحداث البطولة وفق أعلى المواصفات كما جهزت 6 أستوديوهات خارجية للبث الإذاعى إضافة إلى توفير 250 كاميرا تليفزيونية عالية الوضوح والجودة.