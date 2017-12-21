بالفيديو.. المنتخب الوطني يجري تدريباته في ملعب الشباب الكويتي
أجرى المنتخب الوطني الأول اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب نادي الشباب الكويتي، وذلك ضمن إطار استعداداته لمواجهة منتخب الكويت في افتتاح دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين بالكويت، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط .
وبدأت الحصة التدريبة بتمارين الإحماء، وبعدها أجرى اللاعبون تدريبات لياقة، ليشرع بعدها المدير الفني كرونوسلاف بنطبيق عدد من الجمل التكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.
📹| المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في الكويت استعدادًا لـ "خليجي23 "..#معاك_يالأخضر 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/sNcwfHF7kS
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧
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