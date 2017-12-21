سياسي إسرائيلي يطالب أوباما برد جائزة نوبل للسلام

القدس(صدى):

طالب السياسي الإسرائيلي يائير لابيد زعيم حزب (يش حدايت)، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما برد جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها عام 2009، وذلك تعقيبا على تقرير يشير إلى قيام أوباما بحماية حزب الله بإغلاق تحقيق كبير حول أنشطة تهريب المخدرات حتى توقع إيران على اتفاق الحد من أنشطتها النووية في عام 2015.

وقال يائير لابيد عضو الكنيست و رئيس حزب ” يش عتيد ” إنه ” يجب على أوباما أن يعيد جائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى أن إسرائيل حذرت مرارا من أنه لا يمكن أن تكون هناك علاقة بين الاتفاق النووي ونشاط مكافحة الإرهاب، وبالتأكيد ضد حزب الله ، كما حذرنا من ذلك على وجه التحديد بسبب الصلة المؤكدة بين حزب الله وإيران ” .