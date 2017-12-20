بالفيديو.. كلمة تركي آل الشيخ بعد توليه منصب رئاسة الاتحاد العربي

طلال الغامدي(صدى):

قدم رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على ما يجده الاتحاد العربي لكرة القدم من دعم واهتمام لأداء رسالته على أكمل وجه.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، قد أعلنت في اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، بمدينة الرياض، عن تنصيب تركي آل الشيخ رئيسًا للاتحاد بالتزكية للفترة 2017 – 2021.

واستهلت الجمعية العمومية بكلمة لتركي آل الشيخ رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مشيداً بالدور الكبير للاتحاد ومسابقاته في تعزيز روح التلاحم الرياضي العربي، وأكد على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق لجان وأعضاء هذا الاتحاد من أجل تطوره واستمراريته لما فيه مصلحة رياضة كرة القدم في الوطن العربي.

ثم أعلن آل الشيخ عن تعيين رجاء الله السلمي أميناً عاماً للاتحاد، وعبدالإله الدلاك مسؤولاً مالياً وإدارياً.