دار الملاحظة تبحث واقعة مضاربة بين أشخاص في الجوف

سهو الهشال(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم/ يزيد بن سعود النومس انه إشارة لمقاطع الفديو المنتشرة لمضاربة بين أشخاص وقيام قائد مركبة بمطاردة شخص محاولا دهسه كذلك ورد لمركز شرطة المطار بمحافظة القريات في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢-٤-١٤٣٩ هـ تقرير دوريات الامن المتضمن بلاغ شخصين بالعقد الثاني من العمر عن قيام قائد مركبة من نوع هايلكس بالصدم العمد لمركبتهم من نوع متسوبيشي ( الذي حاول دهس شخص بالمقطع المنتشر ) وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وعند اخذ إجراءات الاستدلال حضر قائد المركبة الهايلكس ويدعي على نفس الاشخاص بالإعتداء عليه وعلى زميله ( بالعقد الثاني من العمر ) .

وتم استكمال اجراءات الاستدلال الاوليه مع جميع الاطراف واشعار النيابه العامة وبعث الحدث لدار الملاحظة الاجتماعية وإيقاف باقي الأطراف. والله الموفق.