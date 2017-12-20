حساب المواطن يتيح لغير المؤهلين إمكانية الاعتراض

عادل الحربي(صدى):

أفاد برنامج حساب المواطن، أنه سيتيح لجميع المسجلين غير المؤهلين تقديم طلب اعتراض عن طريق البوابة، وذلك بدءً من مساء يوم الجمعة القادمة.

وأعلنت المملكة، الأسبوع الماضي، موافقة مجلس الوزراء، على سياسات برنامج حساب المواطن، وهي ضوابط الدعم المقدم من خلال البرنامج، الذي ينتظره ملايين المواطنين منذ شهور، حيث أكد مجلس الوزراء أن أول إيداع للمستحقين من برنامج حساب المواطن، في دورته الأولى، سيكون في الـ21 من ديسمبر الجاري، وسيكون مصاحبًا لذلك، الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها، بشكل واضح.

وستتم جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ابتداءً من دورة الدفع الثانية، في شهر يناير 2018.