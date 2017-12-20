” الرائد ” يهنيء تركي آل الشيخ بعد تزكيته رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم

ماجد محمد(صدى):

هنأ نادي الرائد، اليوم الأربعاء، المستشار بالديوان الملكي رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على تعيينه رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال النادي في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرائد بالتهنئة لمعالي المستشار ورئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وذلك بمناسبة تزكيته رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم، متمنين لمعاليه التوفيق والنجاح ” .

يُذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم أعلنت اليوم تزكية المستشار تركي آل الشيخ رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم.