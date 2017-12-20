لجنة التعديات بأملج تستعيد 10 الآف متر من الأراضي

محمود البلوي(صدى):

نجحت لجنة التعديات المركزية بمحافظة أملج اليوم الأربعاء، في استعادت أراضي معتدى عليها شمال مخطط البقمي بلغت مساحتها الإجمالي 10 الآف متر مربع، أقيمت بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكية الموقع.

وأوضحت اللجنة أن أعمال الإزالة التي تمت بحضور أعضاء اللجنة، شملت عقوم ترابية وأسلاكاً شائكة، وفقاً للتوجيهات الصادرة لمتابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وأكدت اللجنة عدم تهاونها في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة، مقدمة شكرها لتعاون المواطنين معها في الإبلاغ عن إي إحداث على الأراضي العامة.