بالصور.. حرس الحدود يشارك في فعاليات يوم الإعاقة العالمي بجدة

نايف السالم(صدى):

شاركت المديرية العامة لحرس الحدود اليوم في فعاليات اليوم العالمي للإعاقة بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأنّ المديرية تشارك بجناح تثقيفي وتوعوي في المعرض المقام في الفترة من الثلاثاء الموافق ٢٤ /٣/ ١٤٣٩هـ وحتى الخميس الموافق ٣ /٤/ ١٤٣٩هـ والذي يضم عددًا من الجهات الحكومية والخاصة في مجال الإعاقة.

وتابع: أن الجناح يشتمل على محتوى تعريفي وتوعوي بالسلامة البحرية، ويوضح أنشطة حرس الحدود في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعريف ذويهم بتعليمات السباحة والنزهة على الشواطىء والأماكن العامة، بالإضافة إلى تثقيفهم بالأماكن المخصصة لهم.