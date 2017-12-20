” مطاعم الشحرور ” ينفي عمل المغرد المبارك للحوثيين لديها

عادل الحربي(صدى):

نفت شركة مطعم الشحرور، أن المغرد العربي الذي نشر تغريدة بارك فيها إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا على الرياض، يعمل لديها، متوعدة بملاحقة مَن أطلق هذه الشائعة قانونيًا.

وأضحت الشركة، في بيان لها اليوم، ” نحن شركة مطعم الشحرور شركة سعودية رأسمالها وطني مائة بالمائة ولدينا موظفون سعوديون ووافدون عرب وغير عرب، ولا نسمح ولا نقبل من موظفينا وغيرهم التعاطي بالأمور السياسية لا من قريب ولا من بعيد ولا نقبل من أي كان المساس بعقيدتنا وولاة أمرنا ” .

وأضافت: ” كما أن أخلاقنا وشرفنا وتربيتنا الإسلامية وإخلاصنا وولاءنا لوطننا بقيادتنا الحكيمة ” قيادة الحزم ” تجعلنا نحرص كل الحرص على التأكد من اختيار العاملين الشرفاء فقط من أي جنسية؛ حيث إن المطعم يتمتع بسمعة جيده منذ ١٥ عامًا بالمملكة ” .

وبينت الشركة أن الجهات الأمنية في الدمام والخبر تواصلت معهم اليوم، وتأكدت أن هذا الشخص ليس له علاقة بالمطاعم لا من قريب أو بعيد، فإما أن الحساب مزور أو كيدي، والصورة ليست دليلاً على صحة كلام المذكور؛ فالصورة متاحة للجميع.