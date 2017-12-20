طفل يزرع ألغام الحوثيين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عن، طفل عمره 10 أعوام واسمه مرتضى ووافق أهله ان يرافق ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة بصفة زارع ألغام.

وقالت المصادر، إن مرتضى يعرف جيدًا أماكن حقول الألغام الكبيرة التي زرعتها أياديه الصغيرة، حيث أن حالته تفتح ملف تجنيد الأطفال وتقاعس المجتمع الدولي عن إيقاف تجنيد واستغلال الأطفال من قبل المليشيات الحوثية.

وأضافت المصادر أن مرتضى اليوم الأربعاء في مكان أمن بأحد مراكز الإيواء التابعة للشرعية.