التحالف: تم استهداف مقاتلين حاولوا التسلل إلى حدود المملكة
قال متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إنه تم استهداف مقاتلين حاولوا التسلل إلى حدود المملكة.
وأكد متحدث التحالف، على إنه تم قتل أكثر من 11 ألف من عناصر ميليشيا الحوثي، مضيفًا أنه تم استهداف المملكة بـ 83 صاروخاً من جانب ميليشيا الحوثي.
وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت، ظهر امس الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6702 ] نشر منذ 39 دقيقة
ادعسو على كل رافضي مجوسي ذنب ايران الرافضيه
الله ينصركم ويسدد رميكم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 17 دقيقة
قتل ١١ ألف حوثي قليل .. يعني طلع تكلفة الراس ون مليون دورر….؟