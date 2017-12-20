التحالف: تم استهداف مقاتلين حاولوا التسلل إلى حدود المملكة

علي القحطاني(صدى):

قال متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إنه تم استهداف مقاتلين حاولوا التسلل إلى حدود المملكة.

وأكد متحدث التحالف، على إنه تم قتل أكثر من 11 ألف من عناصر ميليشيا الحوثي، مضيفًا أنه تم استهداف المملكة بـ 83 صاروخاً من جانب ميليشيا الحوثي.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت، ظهر امس الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض.