بالصور.. أمانة الرياض تغلق سوق العزيزية للطيور احترازيًا لمواجهة إنفلونزا الطيور

سعيد العجل(صدى):

باشرت أمانة منطقة الرياض بعد وصول بلاغ من الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض حيال الاشتباه في إصابة عدد من الطيور في سوق العزيزية للطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) وتشكيل لجنة مع الزراعة بمشاركة عدد من الإدارات العامة المعنية في الأمانة وهي الإدارة العامة لصحة البيئة – الإدارة العامة للأسواق – الإدارة العامة للنظافة – الإدارة العامة للراحة والسلامة – الإدارة العامة للتشغيل والصيانة – بلدية العزيزية.

حيث تم حصر المنشآت ومنع البيع والشراء في السوق، وإغلاق كافة المنشآت فيه احترازياً.

وأشارت أمانة منطقة الرياض أنه تم تشكيل فريق يضم عدد من الأطباء البيطريين والمساعدين ومراقبين صحيين ومهندسين بهدف مباشرة الوضع في السوق ومتابعة الحالة ميدانياً والإشراف على أي تطورات للحالات المرضية للطيور.

وأعلنت الأمانة عن جاهزيتها بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض بالمعدات والآليات وفرق النظافة لمتابعة ومعالجة الحالة المرضية في سوق العزيزية للطيور.