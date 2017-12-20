ارتفاع حجم شحنات ” ساعة آبل ” بحلول عام 2021

متابعات(صدى):

توقعت شركة الأبحاث ” آي دي سي ” ارتفاع حجم شحنات ” ساعة آبل ” بأكثر من الضعف بحلول عام 2021 لتصل إلى 71.5 مليون ساعة مقابل نحو 31.6 مليون وحدة هذا العام.

وأشارت ” آي دي سي ” ، إلى توقعات بشأن اتجاه مماثل في جميع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي تضم الساعات الذكية والملابس وسماعات الأذن بحلول عام 2021.

وأضافت الشركة، أنه تم شحن 113.2 مليون من هذه الأجهزة هذا العام ولكن السوق قد يحتاج إلى شحن 222.3 مليون جهاز أخرى في 2021.