ليفربول يرفض التفاوض للحصول على البرازيلى كوتينيو

نواف السالم(صدى):

رفض نادى ليفربول الإنجليزي، الدخول في مفاوضات بشأن اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو المطلوب في النادي الكتالوني منذ الصيف الماضي.

وذكر نادي برشلونة الإسباني على موقعه ، أن نادي ليفربول الإنجليزي تمسك بلاعبه وأكد أنه لا يرغب في التفاوض مع برشلونة بشأن انتقال كوتينيو للفريق الكتالوني ، مؤكدة أن برشلونة لايكل من محاولات الدخول في مفاوضات للحصول على اللاعب الدولي وطرق باب فريق ليفربول أكثر من مرة إلا أن النادي الإنجليزي لم يرد على طلبات نادي برشلونة .

وكان برشلونة، قد تقدم بعرض وصل ألي 120 مليون يورو للحصول على نجم ليفربول وينتظر موافقة إدارة الريدز للدخول فى المفاوضات لضم كوتينيو.