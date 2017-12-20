ليفربول يرفض التفاوض للحصول على البرازيلى كوتينيو
رفض نادى ليفربول الإنجليزي، الدخول في مفاوضات بشأن اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو المطلوب في النادي الكتالوني منذ الصيف الماضي.
وذكر نادي برشلونة الإسباني على موقعه ، أن نادي ليفربول الإنجليزي تمسك بلاعبه وأكد أنه لا يرغب في التفاوض مع برشلونة بشأن انتقال كوتينيو للفريق الكتالوني ، مؤكدة أن برشلونة لايكل من محاولات الدخول في مفاوضات للحصول على اللاعب الدولي وطرق باب فريق ليفربول أكثر من مرة إلا أن النادي الإنجليزي لم يرد على طلبات نادي برشلونة .
وكان برشلونة، قد تقدم بعرض وصل ألي 120 مليون يورو للحصول على نجم ليفربول وينتظر موافقة إدارة الريدز للدخول فى المفاوضات لضم كوتينيو.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6702 ] نشر منذ 39 دقيقة
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