شاهد.. رد فعل غرفة الطوارئ الأمريكية علي سعودي يطلب المساعدة
عقب انتشار مقطع صوتي، يوضح عدم تجاوب غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض مع اتصال مقيمة تتحدث باللغة الإنجليزية، وتوجيه وزير الداخلية بإجراء تحقيق عاجل في المعاملة غير المهنية من غرفة عمليات دوريات الأمن، وعدم التجاوب مع الاتصال.
تفاعل سعودي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بإجراء اتصال بخدمة الطوارئ 911 ، ليطلب المساعدة من خدمة الطوارئ، وكان الرد عليه بإغلاق الخط .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5849 ] نشر منذ 2 دقيقتين
كفوا والله احرجهم هالسعودي وبالدليل