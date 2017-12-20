بالفيديو.. ” آل الجابر ” : الحوثي لم يقدم إلا الموت للشعب اليمني

فهمي محمد(صدى):

أكد سفير المملكة لدى اليمن السفير محمد آل الجابر، مساء اليوم الأربعاء، أن المملكة قدمت أكثر من 8 مليارات ريال لدعم الشعب اليمني في أزمته الحالية.

وأوضح ” آل الجابر ” خلال مؤتمر صحافي لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن العمل جارٍ لوضع اللمسات الأخيرة على خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، التي تهدف إلى إيصال المساعدات لكل أبناء اليمن.

كما أشار إلى أنه تم التنسيق مع التحالف العربي لتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات لليمنيين، حيث سيتم إدخال 4 رافعات لميناء الحديدة.

كما أكد أن ميلشيا الحوثي رفضت كل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، لافتًا إلى أن الحوثي لم يقدم لليمن إلا الموت بدعم من إيران.

قال ” آل الجابر ” أنه لن يتم السماح للميلشيا بالسيطرة على شحنات المساعدات ونهبنها، فإذا تطلب الأمر سيتم استخدام ميناء جيزان لدخولها، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع الحكومة الشرعية للجتماع مع الأمم المتحدة لبحث دورها في العمليات الإنسانية.