محافظ مؤسسة النقد: مستوى التضخم لم يتجاوز 3%

علي القحطاني(صدى):

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن ميزانية 2018 توسعيه، وتركز على القطاع الخاص، لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محرك أساسي لهذا القطاع، مشيرًا إلى أن مستوى التضخم بالمملكة لم يتجاوز 3% بدعم احتياطات تتجاوز 1.8 تريليون ريال.

وأوضح ” الخليفي ” ، خلال برنامج ” أموال ومسارات ” ، أن عودة التضخم إلى معدلاته الطبيعية يعود لتصحيح أسعار الطاقة وتطبيق القيمة المضافة.

وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي، إلى أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي في السياسة المالية، إلى جانب التواصل على المستوى الفني، بهدف ضبط السيولة والتأكد من كونها كافية وتخدم الاقتصاد بجميع قطاعاته.