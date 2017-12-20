النصر يواصل مرانه اليومي بغياب ” عكاش “

ماجد محمد(صدى):

يستعد نادي النصر إلى مواجهة الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري المحترفين، بمواصلة تدريباته اليومية، مساء اليوم الأربعاء.

وبدأ الفريق مرانه بإشراف المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، بالجري حول الملعب ثم تمارين لياقية متنوعة وتدريب بالمراوغة والتسديد على مرمى صغير.

وشهد المران غياب اللاعب أحمد عكاش؛ لتواجده في الدمام لتلقي عزاء جدته، وبدء البرنامج التأهيلي للاعب خالد الغامدي بالجري الخفيف حول الملعب.