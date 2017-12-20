” الفيفا ” : 3.2 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم 2018

نواف السالم(صدى):

وصل عدد طالبات شراء التذاكر لحضور مباريات نهائيات كأس العالم 2018 المقررة بروسيا، إلى أكثر من 3.2 مليون منذ سحب قرعة البطولة في ديسمبر الجاري.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، أن المرحلة الحالية من عملية بيع التذاكر ، والتي افتتحت في الخامس من ديسمبر، بعد سحب القرعة في الأول من الشهر نفسه في العاصمة الروسية موسكو، ستستمر حتى 31 يناير المقبل.

وأعلن الفيفا في وقت سابق من الشهر الجاري أن المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر، التي اختتمت في أواخر نوفمبر الماضي ، وشهدت بيع 742 ألفا و760 تذكرة من إجمالي 800 ألف تذكرة طرحت للبيع.

ويذكر أن أسعار تذاكر مباريات كأس العالم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية بين 14 يونيو و15 يوليو ، للوافدين تبدء من 105 دولارات.