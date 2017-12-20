عبدالعزيز بن سطام يهنئ بذكرى البيعة

سعيد العجل(صدى):

حرص سمو الامير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين استاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء اثناء زيارته لمنطقة القصيم بدعوة رسمية من كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة القصيم .على ان تكون محاضراته عن مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم في المملكة وتطبيق الأنظمة من منظور علم الاجتماع العدلي . ليكون طرح هذه المواضيع متزامن مع ذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله . حيث حرص سموة على الاعتزاز بخادم الحرمين الشريفين حفظة الله من خلال التعليق والشرح لكلمتة الضافية في مجلس الشورى . حيث ذكر خادم الحرمين الشريفين في كلمتة :

(إن دولتكم دولة الإسلام الدين القويم الذي نزل على رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم* ، دين الوسطية والتسامح نعمل به، ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم، فهو قدوتنا ومثلنا الأعلى.).

وأوضح الامير عبدالعزيز ذلك بكلمة عن النظام الأساسي للحكم في مجلس الامير فيصل بن مشعل بن سعود أمير القصيم. قائلا

(النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية هو النظام الوحيد في العالم الذي يقرر ولا ينشئ أن سلطة الدولة إنما تستمد من الإسلام وأن الكتاب والسنة هما الحاكمان على النظام نفسة وجميع انظمة الدولة).

كما ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين بمجلس الشورى ( سوف نواجه كل من يدعو إلى التطرف والغلو…وبنفس القدر سوف نواجه كل من يدعو إلى التفريط بالدين)

وأوضح الامير عبدالعزيز بن سطام في حلقة نقاش مع أعضاء قسم الأنظمة والدراسات الإسلامية بكلية الشريعة في جامعة القصيم قائلا (العلاقة بين الأنظمة والشريعة يتنازعها طرفي غلو وجفاء بينهم الوسط والاعتدال ضحية، بين محرم لجميع الأنظمة وإن وافقت الشريعة وبين مبيح لجميع الأنظمة وإن خالفت الشريعة.)

كما ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين ( إن ما نعيشه اليوم من إنجازات تنموية ما هو إلا امتداد للنهج الذي أرساه المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وسار على إثره أبناؤه البررة – رحمهم الله- وفق منهج مستمد من الشريعة الإسلامية ، وقائم على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ، وحماية حقوق الإنسان.)

وأوضح الامير عبدالعزيز بن سطام في كلمة عن النظام الأساسي للحكم ( من نعم الله أن الخطاب السعودي في بناء الدولة وفق منهج الشريعة الإسلامية ثابت لم يتغير منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى إلى اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين.)

الجدير بالذكر ان سمو الامير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم استقبل سمو الامير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز في ديوان الامارة . وأحتفى بسموه بحضور أهالي القصيم في قصر التوحيد . والقى الامير عبدالعزيز محاضراته على مدى يومين في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة القصيم .استقبله خلالها مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداؤود وعميد كلية الشريعة الدكتور خالد أبا الخيل وعدد كبير من الأساتذة والمحاضرين والطلاب .