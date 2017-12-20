مدير مياه الباحة يتفقد مشاريع الإدارة في الحجرة
تفقد مدير عام إدارة خدمات المياه بمنطقة الباحة المهندس أحمد القرشي، اليوم مشاريع محافظة الحجرة، وشملت سد عليب وخزان نابر وسد أثال ومحطة الرفع ببني عطاء ومشروع جرداء بني علي .
وفي السياق نفسه التقى المهندس القرشي، محافظ محافظة الحجرة الدكتور فيحان العتيبي، و جرى خلال اللقاء الكثير من النقاشات حول وضع مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة، إلى جانب لقاءه أيضاً بعدد من المواطنين في المحافظة وفي الفرع وأستمع لمطالبهم ورد على استفسارتهم.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6702 ] نشر منذ 34 دقيقة
بالتوفيق