  • الأربعاء 20

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مدير مياه الباحة يتفقد مشاريع الإدارة في الحجرة

مدير مياه الباحة يتفقد مشاريع الإدارة في الحجرة

مدير مياه الباحة يتفقد مشاريع الإدارة في الحجرة
إبراهيم الزهراني(صدى):

تفقد مدير عام إدارة خدمات المياه بمنطقة الباحة المهندس أحمد القرشي، اليوم مشاريع محافظة الحجرة، وشملت سد عليب وخزان نابر وسد أثال ومحطة الرفع ببني عطاء ومشروع جرداء بني علي .

وفي السياق نفسه التقى المهندس القرشي، محافظ محافظة الحجرة الدكتور فيحان العتيبي، و جرى خلال اللقاء الكثير من النقاشات حول وضع مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة، إلى جانب لقاءه أيضاً بعدد من المواطنين في المحافظة وفي الفرع وأستمع لمطالبهم ورد على استفسارتهم.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6702 ] نشر منذ 34 دقيقة

بالتوفيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *