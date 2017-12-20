مدير مياه الباحة يتفقد مشاريع الإدارة في الحجرة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تفقد مدير عام إدارة خدمات المياه بمنطقة الباحة المهندس أحمد القرشي، اليوم مشاريع محافظة الحجرة، وشملت سد عليب وخزان نابر وسد أثال ومحطة الرفع ببني عطاء ومشروع جرداء بني علي .

وفي السياق نفسه التقى المهندس القرشي، محافظ محافظة الحجرة الدكتور فيحان العتيبي، و جرى خلال اللقاء الكثير من النقاشات حول وضع مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة، إلى جانب لقاءه أيضاً بعدد من المواطنين في المحافظة وفي الفرع وأستمع لمطالبهم ورد على استفسارتهم.