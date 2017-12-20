” التميمي ” : الموازنة ستعزز حضور المملكة كلاعب رئيس في صناعة النقل الجوي

عادل الحربي(صدى):

قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي، اليوم الأربعاء، إن اهتمام حكومة المملكة بقطاع الطيران المدني والموازنة المخصصة له ستساهم في تطوير صناعة الطيران المدني، وتعزيز حضور المملكة الدولي كلاعب رئيس في صناعة النقل الجوي، وإرساء مكانتها كمركز لوجستي رئيس لصناعة الطيران في المنطقة.

وأضاف ” التميمي ” ، بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1439-1440هـ، أن الطيران المدني سيساهم بشكل رئيس في رفع اقتصاد المملكة من خلال الفرص الاستثمارية المرتبطة به.

وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين مكنت المملكة من تحقيق استثمارات وعائدات اقتصادية فاقت التوقعات، واليوم تم الإعلان عن أكبر موازنة في الإنفاق بتاريخ المملكة التي كانت نتاج تلك السياسات الحكيمة.