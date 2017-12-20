ضبط 20 طنًا من الحطب في أسواق السيح بالخرج

علي القحطاني(صدى):

نجحت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج، من ضبط الأسبوع الجاري أكثر من (20) طناً من الحطب، خلال جولاتها الرقابية في أسواق مدينة السيح .

‏وأوضح مدير عام الزراعة بالخرج الدكتور علي بن محمد المنصور، أن فرق الوزارة الميدانية تواصل جولاتها الرقابية في أسواق مدن ومراكز وقرى الخرج لضبط المخالفين لأنظمة المراعي والغابات ولائحته التنفيذية .

وأبان أن الاحتطاب له أضرار عديدة على الغطاء النباتي ومنها تفكيك التربة، وحدوث الانجراف الريحي ، وظهور العواصف الترابية التي بدأت تتزايد في السنوات الأخيرة، بشكل مستمر مع حدوث الانجراف المائي في المواقع التي أزيلت أشجارها ، كما أن الاحتطاب أيضا يؤدي إلى زيادة التلوث والتأثير على السياحة البيئية وفقدان الحياة البرية.

‏ودعا الدكتور المنصور الجميع إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والإبلاغ عن المخالفين، وشراء بدائل الحطب المحلي الأخرى مثل الحطب والفحم المستورد، للمحافظة على الغطاء النباتي في المملكة .