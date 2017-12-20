ضبط 20 طنًا من الحطب في أسواق السيح بالخرج
نجحت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج، من ضبط الأسبوع الجاري أكثر من (20) طناً من الحطب، خلال جولاتها الرقابية في أسواق مدينة السيح .
وأوضح مدير عام الزراعة بالخرج الدكتور علي بن محمد المنصور، أن فرق الوزارة الميدانية تواصل جولاتها الرقابية في أسواق مدن ومراكز وقرى الخرج لضبط المخالفين لأنظمة المراعي والغابات ولائحته التنفيذية .
وأبان أن الاحتطاب له أضرار عديدة على الغطاء النباتي ومنها تفكيك التربة، وحدوث الانجراف الريحي ، وظهور العواصف الترابية التي بدأت تتزايد في السنوات الأخيرة، بشكل مستمر مع حدوث الانجراف المائي في المواقع التي أزيلت أشجارها ، كما أن الاحتطاب أيضا يؤدي إلى زيادة التلوث والتأثير على السياحة البيئية وفقدان الحياة البرية.
ودعا الدكتور المنصور الجميع إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والإبلاغ عن المخالفين، وشراء بدائل الحطب المحلي الأخرى مثل الحطب والفحم المستورد، للمحافظة على الغطاء النباتي في المملكة .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6702 ] نشر منذ 33 دقيقة
كم شجره قطعو
لا حول ولا قوة الا بالله