كلوب: تشامبرلين يمتلك إمكانات لا تصدق

نواف السالم(صدى):

أشاد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، برغبة أوكسليد-تشامبرلين في التطوير مؤكدًا أنه لا يزال أمامه مساحة للتطور لكنه لا ينفي أن لاعب وسط ليفربول يمتلك إمكانات لا تصدق.

أوكسليد-تشامبرلين البالغ من العمر 24 عاماً، تألق في الانتصار 4-0 على بورنموث مطلع الأسبوع الحالي، وأظهر مجموعة من الإشارات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة تؤكد على أنه تأقلم مع متطلبات ليفربول منذ انتقاله من آرسنال في نهاية الموسم الماضي.

وقال كلوب عن تشامبرلين في تصريحات صحفيه، ” هذه مجرد البداية وأنا أحب ما يقدمه، أحبه حقاً، يحدوني الأمل أن يحافظ على لياقته وهذا هو أهم ما في الأمر ” .