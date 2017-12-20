بالفيديو.. معالي المواطن يناقش واقعة طرد قاضي المحكمة العامة بالرياض لمحامية

عادل الحربي(صدى):

تطرق الإعلامي علي العلياني، في الحديث حول طرد قاضي المحكمة العامة بالرياض لمحامية، بسبب عدم تغطيتها لوجهها، واستقبل بعض المكالمات الهاتفية لتعليق علي الواقعة.

ويناقش العلياني، كعادته الموضوعات الاجتماعية كالعمل التعليم الأسرة والمرأة وغيرها، عبر برنامج ” معالي المواطن ” الذي يذاع علي مجموعة ” mbc ” .

محامية تتعرض للطرد من المحكمة العامة بالرياض لعدم تغطيتها لوجهها#معالي_المواطن pic.twitter.com/pzbl6f1gcd — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧