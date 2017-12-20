بالفيديو.. معالي المواطن يناقش واقعة طرد قاضي المحكمة العامة بالرياض لمحامية
تطرق الإعلامي علي العلياني، في الحديث حول طرد قاضي المحكمة العامة بالرياض لمحامية، بسبب عدم تغطيتها لوجهها، واستقبل بعض المكالمات الهاتفية لتعليق علي الواقعة.
ويناقش العلياني، كعادته الموضوعات الاجتماعية كالعمل التعليم الأسرة والمرأة وغيرها، عبر برنامج ” معالي المواطن ” الذي يذاع علي مجموعة ” mbc ” .
محامية تتعرض للطرد من المحكمة العامة بالرياض لعدم تغطيتها لوجهها#معالي_المواطن pic.twitter.com/pzbl6f1gcd
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧
المحامي عبدالرحمن اللاحم يكشف تفاصيل طرد
محامية متدربة من المحكمة العامة بالرياض#معالي_المواطن pic.twitter.com/2RhAUqPB1G
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 20, 2017
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله انك يالعلياني ما عندك غير قر قر زياده…
اشغلتنا وما راح تريحنا حتى يوظفوك زي الشريان… ممكن يخلوك ريس اذاعة القرآن
احمد المسعودي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين
محاميه ولا تعلم ان الحجاب واجب
بنت النور[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه الجيل هذا أغلبه يكشف وجه اسال الله لي ولهم الهدايه
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11709 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ليبرالي صميم
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2071 ] نشر منذ 1 ساعة
يقول الحجاب الشرعي وكاشفة الوجه ههههههههه
يحسبون الشعر اذا غطته خلاص سترت نفسها
الحجاب الشرعي هو تغطيه الوجه مو الشعر يا العلياني
Zezu[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 56 دقيقة
أهم شي..إن المحامية قمطت
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 47 دقيقة
سبحان الله ان سلم الأنسان نفسه للشيطان
انت ومثالك ولي حطوك من الي يشجعوك وخلوك في ذا المكان اقرب ماتخيلت فرعون وقومه حتى ان رب العالمين جل جلاله ذكر في القرأن الي ينتظرهم الله لا يبلانا
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1033 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يشفيه
نورة[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 2 دقيقتين
العلياني يعلم الله اني اكرهك في الله ..