” الحرس الثوري ” يشرع في تدريب الشيعة الباكستانيين لخدمة إيران

طهران(صدى):

أفاد تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بتدريب مقاتلين باكستانيين شيعة تحت مسمى ” لواء زينبيون ” كقوة قتالية إقليمية تخدم الأجندة الإيرانية بالمنطقة.

وأوضح التقرير، أن ” الكثير من المجندين في اللواء هم من الشيعة الهزارة من بلوشستان ومن باراتشينار، وخيبر بختونخوا وهو أحد أقاليم باكستان الأربعة، ويقع في شمال غربي البلاد ” .

ويجهز الحرس الثوري الإيراني 9 معسكرات تدريب في إيران، حيث يتم إقناع كل مقاتل في هذه اللواء على أمل الحصول على إقامة دائمة في إيران، ودفع راتب شهري قدره يتراوح بين 500 دولار إلى 1200 دولار شهرياً.