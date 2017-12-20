النيابة العامة للمقيمين في المملكة : عليكم الالتزام بقيم المجتمع

علي القحطاني(صدى):

وجهت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المقيمين في المملكة، تطالبهم فيها بالإلتزام ومراعاة قيم المجتمع السعودي.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يجب على المقيمين في المملكة االالتزام بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.