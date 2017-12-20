النيابة العامة للمقيمين في المملكة : عليكم الالتزام بقيم المجتمع
وجهت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المقيمين في المملكة، تطالبهم فيها بالإلتزام ومراعاة قيم المجتمع السعودي.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يجب على المقيمين في المملكة االالتزام بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 2 دقيقتين
كم تمنينا ذلك من زمان خاصة وأن كل دولة لها سيادتها وقوانينها مثلما تفعله كل الدول التي تفرض قوانينها وتطالب الوافدين إليها للإلتزام بها , شكرا نيابتنا العامة