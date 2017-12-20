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النيابة العامة للمقيمين في المملكة : عليكم الالتزام بقيم المجتمع

النيابة العامة للمقيمين في المملكة : عليكم الالتزام بقيم المجتمع
علي القحطاني(صدى):

وجهت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المقيمين في المملكة، تطالبهم فيها بالإلتزام ومراعاة قيم المجتمع السعودي.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يجب على المقيمين في المملكة االالتزام بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 2 دقيقتين

كم تمنينا ذلك من زمان خاصة وأن كل دولة لها سيادتها وقوانينها مثلما تفعله كل الدول التي تفرض قوانينها وتطالب الوافدين إليها للإلتزام بها , شكرا نيابتنا العامة

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