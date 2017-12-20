ريال مدريد يدفع الشرط الجزائي في عقد حارس بلباو

ماجد محمد(صدى):

يفكر نادي ريال مدريد، في دفع الشرط الجزائي في عقد كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى أتليتك بلباو وومنتخب إسبانيا الأولمبى،، تمهيدا لضمه في يناير المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن ريال مدريد يتجه لدفع الشرط الجزائي لأتليتك والبالغ 20 مليون يورو، من أجل أن يكون الحارس كيبا في الريال أوائل يناير، ليخوض الحارس معسكر الإعداد برفقة زملائه فى الفريق الملكى استعدادا للنصف الثانى من الموسم.

وتعرض كيبا لكسر في مشط القدم اليمني الأسبوع الماضي، مما سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أسابيع.