القبض على مقيم عربي يمارس الشذوذ عبر التواصل الاجتماعي
أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأربعاء، عن القبض على مقيم عربي يمارس الشذوذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة أنه تم التنسيق بينها وبين أفراد الشرطة والجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، لضبط المتهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40283 ] نشر منذ 2 ساعتين
إخس خيبه الله ,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5849 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله استغفر الله استغفر الله
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24231 ] نشر منذ 55 دقيقة
ياكثرهم فتويتر🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6702 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله