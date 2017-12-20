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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

القبض على مقيم عربي يمارس الشذوذ عبر التواصل الاجتماعي

القبض على مقيم عربي يمارس الشذوذ عبر التواصل الاجتماعي
نايف السالم(صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأربعاء، عن القبض على مقيم عربي يمارس الشذوذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أنه تم التنسيق بينها وبين أفراد الشرطة والجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، لضبط المتهم.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40283 ] نشر منذ 2 ساعتين

إخس خيبه الله ,,

[ عدد التعليقات: 6702 ] نشر منذ 33 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

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