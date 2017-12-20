القبض على مقيم عربي يمارس الشذوذ عبر التواصل الاجتماعي

نايف السالم(صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأربعاء، عن القبض على مقيم عربي يمارس الشذوذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أنه تم التنسيق بينها وبين أفراد الشرطة والجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، لضبط المتهم.