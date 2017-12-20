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قائد قوات الأمن الخاصة ينقل تعازي القيادة الرشيده لأسرة الشهيد خالد بن محمد الصامطي

قائد قوات الأمن الخاصة ينقل تعازي القيادة الرشيده لأسرة الشهيد خالد بن محمد الصامطي
واس(صدى):

نقل معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي , تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد الرقيب خالد بن محمد الصامطي، الذي استشهد أمس خلال عملية أمنية دفاعاً عن دينه ومليكه ووطنه .

كما نقل معاليه تعازي منسوبي قوات الأمن الخاصة , خلال زيارته لمنزل أسرة الشهيد بمدينة الرياض .

وقال معاليه : نفخر بأمثال الشهيد خالد وهو من البواسل المخلصين الذين يبذلون أرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن ومقدساته لدحض الإرهاب وأهله وتحقيق الأمن ، سائلا المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بأن الشهيد استشهد دفاعا عن دينه و مليكه وطنه , معربين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على تعازيها ومواساتها .

حضر العزاء عدد من قادة وضباط و أفراد قوات الأمن الخاصة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6702 ] نشر منذ 33 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

الله يرحمه ويغفر له

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