قائد قوات الأمن الخاصة ينقل تعازي القيادة الرشيده لأسرة الشهيد خالد بن محمد الصامطي
نقل معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي , تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد الرقيب خالد بن محمد الصامطي، الذي استشهد أمس خلال عملية أمنية دفاعاً عن دينه ومليكه ووطنه .
كما نقل معاليه تعازي منسوبي قوات الأمن الخاصة , خلال زيارته لمنزل أسرة الشهيد بمدينة الرياض .
وقال معاليه : نفخر بأمثال الشهيد خالد وهو من البواسل المخلصين الذين يبذلون أرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن ومقدساته لدحض الإرهاب وأهله وتحقيق الأمن ، سائلا المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .
من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بأن الشهيد استشهد دفاعا عن دينه و مليكه وطنه , معربين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على تعازيها ومواساتها .
حضر العزاء عدد من قادة وضباط و أفراد قوات الأمن الخاصة .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6702 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمه ويغفر له