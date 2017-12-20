وفاة الشيخ علي حسن الغامدي بالمستشفى العسكري بجدة

إبراهيم الزهراني(صدى):

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء الموافق 1439/4/2 بمستشفى الملك فهد العسكري بجدة الشيخ علي حسن الغامدي احد أعيان الظفير بمنطقة الباحة .

وسوف يصلى عليه باذن الله يوم غدا الخميس عقب صلاة الظهر بالمسجد الحرام وسيوارى الثرى في مقابر الشهداء بمكه المكرمه كما يقام العزاء بمنزله رحمه الله في الظفير بمدينة الباحة .

والفقيد والد كلا من عبدالله نائب مدير عام العلاقات بامارة منطقة الباحة والمهندس ابراهيم مدير كهرباء مدينة الباحة والمهندس ماجد مدير كهرباء بلجرشي والمهندس فيصل بمديرية المياه بجدة والمهندس خالد نائب مدير مشاريع المياه بالباحة والرائد محمد مدير الشعبه القانونية بالامن العام والملازم اول عبدالعزيز احد المرابطين في الحد الجنوبي .

يذكر ان الفقيد عمل سابقا مديرا لمكتب امير منطقة الباحة وهو احد أعيان المنطقة رحمه الله واسكنه فسيح جناته ، وانا لله وانا اليه راجعون .

جوال ابنه عبدالله 0558800990

جوال ابنه ابراهيم 0555780255