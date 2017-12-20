تحرير أصبع فتاة وطفل من خاتم علق بهما بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، من تحرير إصبع مواطنة من خاتم علق بها، كما تم تحرير أصبع طفل أخر.

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا يفيد احتباس خاتم بيد فتاة و طفل بالعاصمة المقدسة مما سبب لهم الضرر.

وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع الحدث، وتم تحرير أصبع كلا منهما علي حدة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بلاغين منفصلين من مواطنين عن احتباس خاتم بيد فتاة و طفل بالعاصمة المقدسة مما سبب لهم الضرر ، وتم إحالتها للدفاع المدني وأُنهيت في حينه ” .