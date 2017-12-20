تحرير أصبع فتاة وطفل من خاتم علق بهما بالعاصمة المقدسة
تمكنت فرق الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، من تحرير إصبع مواطنة من خاتم علق بها، كما تم تحرير أصبع طفل أخر.
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا يفيد احتباس خاتم بيد فتاة و طفل بالعاصمة المقدسة مما سبب لهم الضرر.
وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع الحدث، وتم تحرير أصبع كلا منهما علي حدة.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بلاغين منفصلين من مواطنين عن احتباس خاتم بيد فتاة و طفل بالعاصمة المقدسة مما سبب لهم الضرر ، وتم إحالتها للدفاع المدني وأُنهيت في حينه ” .
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