صحة الطائف تنقل سيدة تزن 250 كجم من المنزل الى المستشفى

حسين العلي(صدى):

باشرت فرق طبيه مختصه من الشئون الصحية بالطائف,نقل حالة تزن حوالي 250كجم ,بالتعاون مع فريق من الدفاع المدني,حيث قامت ادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بمباشرة الحالة بعد تجهيز احدى سيارات الاسعاف الكبيرة لنقل الحالة بمباشرة ميدانية من مدير الادارة سعيد الزهراني ,وقد تم نقل الحالة الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لاستكمال العلاج اللازم.

وكان فريق الطبي المنزلي قد زار الحالة صباح الاربعاء,وبعد الكشف عليها اتضح انها تحتاج النقل الى المستشفى لاجراء المزيد من الفحوصات الطبية التي لابد من عملها في المستشفى ..تجدر الاشارة الى ان ادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي سبق وان نقلت عدة حالات مشابهه في زيادة الوزن بالتعاون مع الهلال الاحمر والدفاع المدني.