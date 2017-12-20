مصرع وإصابة 5 إثر حادث انقلاب بـ ” خمرة جدة “

نايف السالم(صدى):

لَقِيَ شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون؛ إثر حادث انقلاب وقع مساء اليوم طريق الساحل كبري الخمرة باتجاه الغرب جنوب جدة

وفي التفاصيل ، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تَلَقّت مساء اليوم الاربعاء، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب عربة غرب كبري الخمرة.

وعلى الفور استجابت 5 فِرَق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني سعود بن قاسم القرني إلى موقع الحادث؛ ليجدوا حالة وفاة و5 مصابين اصابتين خطيرة واصابتين متوسطة واصابة عولجت بالموقع، وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة لهم بالموقع، تم نقل المصابين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدة ” .

وتتمنى الإدارة العامة للهلال الأحمر بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور، وربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.