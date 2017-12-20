النيابة العامة تعرف الوثائق السرية
أوضحت النيابة العامة، أن الوثائق السرية تعني الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يقصد بالوثائق السرية : الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6658 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يوفق الجميع