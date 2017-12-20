النيابة العامة تعرف الوثائق السرية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت النيابة العامة، أن الوثائق السرية تعني الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يقصد بالوثائق السرية : الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها ” .